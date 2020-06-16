16 Haziran 2020 Salı 02:37 | Son Güncelleme:
Polonyalı askerler, kiliseyi ziyarete gelen Çekya vatandaşlarının bölgeyi gezmesine de engel oldu. İşgal, Çek yetkililerin Varşova’yla iletişime geçmesiyle sonlandı. Çekya’nın kuzeydoğusundaki Moravya’da gerçekleşen olayın ardından Polonya bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıklasa da Çek yetkililer, olaya dair resmi bir açıklama alamadıklarını söyledi.
Polonya Çekya'yı yanlışlıkla ‘işgal etti'
Polonya Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırında koronavirüs önlemleri kapsamında devriye gezen Polonyalı askerlerin, yanlışlıkla sınırın diğer tarafındaki terk edilmiş bir kilisede kaldığını duyurdu.
Polonyalı askerler, kiliseyi ziyarete gelen Çekya vatandaşlarının bölgeyi gezmesine de engel oldu. İşgal, Çek yetkililerin Varşova’yla iletişime geçmesiyle sonlandı. Çekya’nın kuzeydoğusundaki Moravya’da gerçekleşen olayın ardından Polonya bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıklasa da Çek yetkililer, olaya dair resmi bir açıklama alamadıklarını söyledi.