Polonya Çekya'yı yanlışlıkla ‘işgal etti'

Polonyalı askerler, kiliseyi ziyarete gelen Çekya vatandaşlarının bölgeyi gezmesine de engel oldu. İşgal, Çek yetkililerin Varşova’yla iletişime geçmesiyle sonlandı. Çekya’nın kuzeydoğusundaki Moravya’da gerçekleşen olayın ardından Polonya bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıklasa da Çek yetkililer, olaya dair resmi bir açıklama alamadıklarını söyledi.

