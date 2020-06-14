Polonya askerleri ‘yanlışlıkla' Çekya'yı işgal etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Polonya-Çekya sınırında tedbir alan Polonya askerlerinin, Çekya sınırları içerisindeki bir şapelin çevresinde konuşlandıkları ve orada birkaç gün geçirdikleri ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin BBC’den aktardığı habere göre, Çekya sınırları içerisinde kalan Moravya-Silezya Bölgesi’nde yaşanan olay kapsamında Polonyalı askerlerin Çek ziyaretçileri birkaç gün boyunca şapel bölgesine yaklaştırmadıkları kaydedildi.

Sebep olunan karışıklığın anlaşılmasının üzerine Polonya Savunma Bakanlığı “olayın bir yanlış anlaşılma sonucunda gerçekleştiğini” açıklarken, Çekya ise konuyla ilgili resmî bir açıklama bekliyor.

İşgal nasıl anlaşıldı?

Söz konusu şapelin tadilatında görevli olan bir yapı mühendisi, daha önce yapmış olduğu alçı çalışmasını gözlemlemek üzere bölgeye giriş yapmak isteyince Polonyalı askerlerin engeliyle karşılaştı.

Konuyla ilgili olarak bölgesel yayın yapan Denik gazetesine konuşan mühendis, 28 Mayıs tarihinde ağır silahlı Polonyalı askerler tarafından geri çevrildiğini anlattı.

Polonyalı askerlerin ilk hangi tarihte Çekya topraklarına girdikleri henüz bilinmiyor. Çekya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki Polonya askerlerinin geri çekildiğini ve Çekya vatandaşlarının şapel bölgesini özgürce ziyaret edebileceklerini açıkladı.