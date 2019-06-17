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  3. Polise pala ile saldıran sürücü sopalarla dövüldü

Polise pala ile saldıran sürücü sopalarla dövüldü

Polise pala ile saldıran sürücü sopalarla dövüldü

Hindistan´da 'rikşa' adı verilen üç tekerlekli araç ile polis aracı çarpıştı. Kazanın ardından rikşa sürücüsü ile polis arasında tartışma çıktı. Sürücü, belindeki 'pala' benzeri kesici aleti çıkararak polise saldırdı. Polis memuru ve merkezden gelen arkadaşlarının da sopalarla gelip saldırdığı sürücü ile oğlu, gözaltına alındı.

Olay, Hindistan´ın başkenti Yeni Delhi´nin kuzeyinde yer alan Mukherjee Nagar bölgesinde meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, rikşa ile polis aracının çarpışması sonrası, rikşa sürücüsü ve bir polisin sokak ortasında tartıştığı, sürücünün belindeki palayı çıkartmasının ardından polisin sokakta bulunan polis merkezine giderek arkadaşlarını çağırdığı, rikşa sürücüsünü oğlunun sakinleştirmeye çalıştığı, daha sonra da ellerinde sopalar ile merkezden çıkan polislerin, rikşa sürücüsüne doğru koştuğu, sürücünün de elindeki palayla polislere karşılık verdiği görülüyor. Ardından, polislerin rikşa sürücüsü ve oğlunun sürükleyerek götürdüğü ve gözaltına aldığı yer aldı. Olayla ilgili olarak 3 polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

(DHA)

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