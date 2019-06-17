Polise pala ile saldıran sürücü sopalarla dövüldü

Olay, Hindistan´ın başkenti Yeni Delhi´nin kuzeyinde yer alan Mukherjee Nagar bölgesinde meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, rikşa ile polis aracının çarpışması sonrası, rikşa sürücüsü ve bir polisin sokak ortasında tartıştığı, sürücünün belindeki palayı çıkartmasının ardından polisin sokakta bulunan polis merkezine giderek arkadaşlarını çağırdığı, rikşa sürücüsünü oğlunun sakinleştirmeye çalıştığı, daha sonra da ellerinde sopalar ile merkezden çıkan polislerin, rikşa sürücüsüne doğru koştuğu, sürücünün de elindeki palayla polislere karşılık verdiği görülüyor. Ardından, polislerin rikşa sürücüsü ve oğlunun sürükleyerek götürdüğü ve gözaltına aldığı yer aldı. Olayla ilgili olarak 3 polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

(DHA)