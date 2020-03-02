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Polis baskın düzenleyince kanıtları yemeye çalıştı

Polis baskın düzenleyince kanıtları yemeye çalıştı

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Baskın sırasında bölge ofisi başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise sırtına vurduğu görüldü.

Olay, Rusya’nın İrkutsk kentinde 28 Şubat’ta meydana geldi. Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi. Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlev’in, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı; polisin ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlev’in sırtına vurduğu görüldü.

"YEREL GİRİŞİMCİDEN 160 BİN RUBLE ALDI"

Yerel medya, Zhuravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)


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