Pilot acil iniş yaptı, yolcular tahliye edildi! Uçakta ilginç olay

Independentturkish'te yer alan habere göre, Pensacola Polis Departmanı'nın NBC News’e yaptığı açıklamaya göre ismi verilmeyen Floridalı yolcu, Amerikan Eagle'ın 3508 numaralı uçuşunda Pensacola'dan Miami'ye gidiyordu.

Ancak pilotun acil durum ilan etme ve Pensacola'ya dönmek için rota değiştirme kararı almasıyla planı geri tepti.

Kadının uçaktan inmeyi reddetmesinin ardından yolcuların tamamı tahliye edildi. Ama yetkililer sonunda kadını inmeye ikna etti.

Pensacola Emniyet Müdürlüğü'nun halkla ilişkiler memuru Mike Wood'a göre, kadın daha büyük bir koltuk için tıbbi problem yaşıyormuş gibi yaptığını sonrasında itiraf etti.

American Airlines, “29 Kasım Cuma günü, 3508 numaralı Amerikan Eagle uçuşu, tıbbi yardım isteyen bir yolcu nedeniyle Pensacola'ya dönmekle sonuçlandı” açıklamasını yaptı:

Uçuş saat 05.43'te başladı ve uçak 06.26'da Pensacola'ya geri indi. Tüm yolcular ana kapıdan geçerek, körük üzerinden uçağı terk etti. (...) Yolcu daha sonra kolluk kuvvetleri ve sağlık personeli tarafından çıkarıldı ve uçuş 07.41'de tekrar başladı.

Yolcu şu anda Florida'daki Baker Yasası uyarınca gözaltında tutuluyor. Bu yasa, akıl hastası kişilerin (kendilerine veya başkalarına zarar verme ya da bakımlarını ihmal etme riski taşıdığı düşünülüyorsa) isteği dışında 72 saate kadar gözetimde tutulmasına izin veriyor.

Yolcuya dair henüz bir suçlama yapılmadı.

Olay, bir doktorun uçuş esnasında yolculardan birinin hayatını, eğreti bir sonda kullanarak kurtarmayı başarmasının ardından yaşandı.

Dr. Zhang Hong, 19 Kasım'da Çin'in Guangzhou şehrinden New York'a yapılan CZ399 numaralı uçuşta yer alıyordu. Bu esnada hayati tehlike yaratan bir mesane sorunu yaşayan erkek yolcuya yardım etti.

Prostat büyümesi olan yolcu, şişkinlik yaşıyor ve şiddetli bir ağrı duyuyordu. Sonrasında Dr. Hong ve Hainan Halk Hastanesi'nde Vasküler Cerrahi Doktoru Şiao Zhangşiang, planlanan varış zamanından yaklaşık 6 saat önce hastaya müdahale etti.

Hızlıca düşünen Dr. Hong, pipet, şırınga ve oksijen maskesinin tüpüyle yaptığı sondayı yolcunun mesanesindeki 800 ml'lik idrarı tahliye etmek için kullandı.