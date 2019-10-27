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  3. Petrol sahasına 30 zırhlı ve askeri birlik takviyesi

Petrol sahasına 30 zırhlı ve askeri birlik takviyesi

Petrol sahasına 30 zırhlı ve askeri birlik takviyesi

ABD ordusunun Irak’ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy dün Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı.

Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı. Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunuyor.ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi. Yeni üssün Deyrizor’un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor. Suriye’nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip.

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