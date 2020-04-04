Pentagon'un 3 yıl önceki raporu sızdı! 'Küresel salgında ABD ordusu çökebilir'

EMRE ÖZTÜRK



2017 yılında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından hazırlanan ‘Virüs salgınları ve bulaşıcı hastalıklara karşı tepki’ başlıklı belgede “askeri güçleri savaşa hazır durumdan düşürecek kadar hasta edebileceği” uyarısının yapıldığı ortaya çıktı. Pentagon’un hazırlatıp hükümete sunduğu belgede olası büyük bir virüs salgınında ABD’nin ana toprak parçasını korumakla yükümlü olan birimlerden ABD Kuzey Komutanlığı (USNORTHCOM) operasyon alanlarının 24 ay boyunca etkileneceği ifade edildi. Bu da ABD’nin 2 yıl korunmasında zafiyet oluşacağı anlamına gelmekte. 103 sayfalık raporda bugün yaşadığımıza benzer bir salgın durumunda ABD ordusunun hazırlık durumu ve ulusal güvenlik konseptlerinin yıkıcı derecede etkileneceğinin altı şu sözlerle çizildi: “Politik, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıktan fırsatçı saldırganlık, şiddet güden aşırıcılık eylemleri ya da kitlesel imha silahlarına ulaşım gibi çok kritik güvenlik endişeleri doğabilir.”

TERÖR VE ÇATIŞMALAR



Raporda “Böylesine etkin bir salgının tüm dünyada güvenlik kapasitelerini zayıflatacağı, uluslararası silahlı çatışmaları, terörist faaliyetleri arttırabileceği, yeni çatışmaların oluşabileceği, iç huzursuzlukları, siyasi ve ekonomik çöküşleri hızlandırabileceği, insani krizleri arttıracağı” ifadeleri yer aldı.

BEKLENEN DESTEK SAĞLANAMAZ



Raporda küresel bir salgın durumunda ABD Kuzey Komutanlığı’nın ne Amerikan hükümetine ne de komşu ülkelere kendisinden beklenen desteği tam olarak veremeyeceğinin de altı çizildi.