Pentagon'dan uzaya askeri üs

Geçtiğimiz dönemde uzay ordusu kurmak için ilk adımları atan Pentagon şimdi de gözünü yörüngede görev yapacak bir askeri uzay üssü projesine dikti. Pentagon’un Savunma Yenileme Ünitesi (DIU - Defense Innavation Unit); insansız, deney yapabilen ve gelecekte insanlı görevler için geliştirilebilecek bir uzay istasyonu için talepte bulundu. Uzay istasyonunun küçük, en az 1 metre küp genişliğinde, en az 80 kilogram taşıma kapasiteli olması istendi. Ek olarak "Uzay aracı, yörüngeye yerleştikten sonra kendi başına hareket edebilmeli ve hızlı bir şekilde yapılabilmeli" denildi. ABD Savunma Bakanlığı, aracı yapacak bir şirketle anlaştıktan sonra uzay istasyonunun iki yılda hazır olmasını istiyor. Savunma Bakanlığı ayrıca istasyonun; modüler olmasını, robotik bir kolunun olmasını, insanları taşıyabilmesini ve radyasyona karşı dayanıklı olmasını istedi.

UYDULAR YETERSİZ

ABD, 1960’larda İnsanlı Uzay Laboratuvarı’nı (MOL) görevini açıklamıştı ancak keşif görevlerinde kullanılacak olan aracın yapımı durduruldu. Çünkü insanları uzaya taşımak çok pahalıydı. ABD, bunun yerine keşif görevlerinde uyduları kullanmaya başlamıştı.