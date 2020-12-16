Pentagon'dan mikrodalga hamlesi! Savaş uçakları düşmanı eritecek

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) üzerinde çalıştığı son silah projesi uluslararası basının gündemine oturdu. The Times’ın haberine göre Pentagon, ABD ordusuna ‘mikrodalga silahlar’ geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Henüz araştırma aşamasında olan ve savaş jetlerine entegre edilmesi beklenen silahlarla, düşman kuvvetlerinin elektronik sistemlerinin hedef alınması planlanıyor. Geçtiğimiz yıllardaki test uçuşlarında, yüksek mikrodalga gücüne sahip savaş başlıklarıyla uçan B-52 uçakları, 1100 kilometre menzille elektronik hedefleri başarıyla eritmişti.

ŞU ANDA GİZLİ SÜRÜYOR



Pentagon’un ana araştırma kurumu olan Darpa’nın sözcüsü, “Düşman radarları ve sensörlerini hedef alan bu çalışma gizli ve şu an için tartışmaya kapalı” dedi. ABD ordusu için projeler geliştiren Raytheon’un direktörü Misty Holmes, mikrodalga silahların sessiz bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, “Ne alev ne de patlama görülüyor. Görünen tek şey gökyüzünden düşen insansız hava araçları” diye konuştu.

Şu anda ABD, İngiltere,Çin ve Rusya’da söz konusu sistemlere yönelik çok sayıda araştırma yürütülüyor.