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  3. Pentagon'dan çarpıcı rapor: Çin, nükleer cephanesini iki katına çıkarıyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:52 | Son Güncelleme:

Pentagon'dan çarpıcı rapor: Çin, nükleer cephanesini iki katına çıkarıyor

Pentagon'dan çarpıcı rapor: Çin, nükleer cephanesini iki katına çıkarıyor
AKSAM.COM.TR

Pentagon, Çin'in nükleer cephanesini yakın gelecekte iki katına çıkarmayı planladığını öne sürdü. Çin'in halihazırda 200-250 nükleer başlığı bulunurken, ABD cephanesinde ise yaklaşık 3 bin 800 nükleer başlık aktif durumda bekliyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun nükleer başlık kapasitesini gelecek on yıllık süreçte iki katına çıkaracağını öne sürdü.

Aksam.com.tr’nin Defence News’ten aktardığı habere göre, Çin’in planları arasında “ana karadan ABD topraklarına ulaşabilen nükleer başlıklı balistik füzelerin sayısının artırılması” da bulunuyor.

Pentagon’un ABD Kongresine yıllık olarak sunduğu “Çin Askeri Gücü” raporuna göre, Çin’in nükleer kapasitesini iki katına çıkarması durumunda bile ABD’nin epey gerisinde kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Çin’in mevcut durumda yaklaşık 200-250 nükleer başlığı bulunurken, ABD cephaneliğinde ise yaklaşık 3 bin 800 nükleer başlık aktif durumda bekliyor.

Pentagon'dan çarpıcı rapor: Çin, nükleer cephanesini iki katına çıkarıyor
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