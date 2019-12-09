Pentagon yine kararsız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gereklilik halinde Suriye’ye yeni asker gönderme olasılığını dışlamadığını açıkladı.ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan Esper, ‘ABD’nin Suriye’deki kuvvetleri yeterli mi’ sorusuna verdiği yanıtta, “Olduğunu düşünüyorum. Eğer değilse ek güç göndereceğiz” ifadelerini kullandı.ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan her şeyin ellerinde olması için sürekli görüşme halinde olduklarına dikkat çeken Esper, Pentagon’un eskisi gibi DEAŞ’ın nihai olarak bozguna uğratılmasını görevi olarak bildiğini vurguladı. Esper, birkaç gün önceki açıklamasında Suriye’deki ABD askeri sayısının her halükarda 600 ile sınırlı kalacağını açıklamıştı.