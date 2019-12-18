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  3. Pentagon 'takipteyiz' dedi ve Rus gemisini yakın markaja aldı

Pentagon 'takipteyiz' dedi ve Rus gemisini yakın markaja aldı

Pentagon 'takipteyiz' dedi ve Rus gemisini yakın markaja aldı

Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD kıyılarına yakın seyreden Rus keşif gemisi Viktor Leonov’u takip ettiklerini bildirdi.

NORAD’ın Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, ABD kıyılarına yakın seyreden Rus keşif gemisi Viktor Leonov’un dikkatle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığı (USNORTHCOM), sorumluluk alanımızda bulunan ve ilgimizi çeken Rus gemisi Viktor Leonov gibi yabancı askeri gemileri dikkatle takip etmekte. Söz konusu keşif gemilerinin bölgede konuşlandırılması dâhil olmak üzere Rusya’nın askeri deniz aktivitelerinden haberdarız” ifadelerine yer verildi.

?Hangi ‘somut önlemlerin’ alındığını açıklamayan Komutanlık, fakat NORAD ve USNORTHCOM’un ABD ve Kanada’yı korumak amacıyla düzenli olarak hava ve deniz operasyonları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Daha önce CNN televizyonu, adlarını açıklamayan bazı Amerikalı bürokratlara atıfla Viktor Leonov gemisinin ABD’nin güneydoğu kıyılarındaki uluslararası sularda ‘tehlikesiz olmayan’ aktivitelerde bulunduğu iddia etmişti.

Haberde Rus gemisinin düşük görüş mesafesi koşullarında ışık kullanmadığı ve çarpışmayı önlemek için konumunu tespit etmeye çalışan diğer gemilerin çağrılarına yanıt vermediği ileri sürülmüştü.

Rus Kuzey Filosuna ait olan Viktor Leonov keşif gemisi ABD kıyılarına düzenli olarak seferler gerçekleştiriyor.


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