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  • Pentagon, DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörünün istifasını kabul etti
01 Aralık 2020 Salı 07:52 | Son Güncelleme:

Pentagon, DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörünün istifasını kabul etti

Pentagon, DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörünün istifasını kabul etti
AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bugün Savunma Bakan Vekili Chris Miller, DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörünün istifasını kabul edildiğini belirterek DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Birimi'ni lağvetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bugün Savunma Bakan Vekili Chris Miller, DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörünün istifasını kabul edildiğini belirterek DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Birimi'ni lağvetti.

AA'da yer alan haberde söz konusu birimin görevlerinin Savunma Bakanlığı Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Yardımcılığı ve Savunma Politikaları Müsteşarlığına bağlı bölge ofisleri tarafından icra edileceği belirtilen açıklamada, "Bu değişiklikler, DEAŞ'ın sözde halifeliğini ortadan kaldırmak için yapılan operasyonun başarısını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Pentagon'un DEAŞ ile mücadeleyi kurumsallaştırma ve bu konuda çabaları bölgelerdeki müttefik ve ortaklarla birleştirme hedefine bağlı olduğu belirtildi.

Söz konusu Görev Gücü, 2017'de kurulmuş başına Maier atanmıştı.

<p>Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p

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