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Pentagon: Birliklerimizi Türk askeri harekatının rotasından uzaklaştırdık

Pentagon: Birliklerimizi Türk askeri harekatının rotasından uzaklaştırdık

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Güvenli Bölge Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştireceği harekata ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık" ifadelerine yer verildi.

Pentagon açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki, Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Sonuç olarak, ABD kuvvetlerini, güvenliklerini sağlamak için Suriye'nin kuzeyindeki olası Türk operasyonun rotasının dışına çıkardık. Şu anda Suriye'deki kuvvet varlığımızda hiçbir değişiklik yapmadık." denildi.

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