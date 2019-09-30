Pelosi'den Trump'ı kızdıracak açıklama 'Amerikan halkı azilden yana'

Başkan Donald Trump’la ilgili azil sürecini başlatmak için ilk adımı atan ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat lideri Nancy Pelosi, “Kamuoyunda hava tersine döndü. Şu anda şikayeti ve başsoruşturmacının raporunun ardından Amerikan halkı da farklı düşünmeye başladı” dedi. Bugüne kadar azil soruşturması başlatılmasına mesafeli yaklaşan Pelosi, geçen hafta içerisinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Demokratların başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlu hakkında soruşturma açmasını istediği yönünde yapıılan şikayetin ardından tutum değiştirdi. Pelosi, geçen hafta azil sürecini resmen başlattı. Pelosi, “Başkan’ın vergi mükelleflerinin sağladığı askeri yardımları, bir başka ülkenin liderinden ricasını yerine getirmesini sağlamak adına koz olarak tuttuğu çok net görülüyor” dedi. Trump’ın Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı engellediği ortaya çıkmıştı.

BÜYÜK TEHLİKEDEYİZ

Başkan Trump ise, dün Twitter hesabı üzerinden, Temsilciler Meclisi’ne sert eleştiriler yöneltti. Trump, ‘’Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum. Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?’’ ifadelerini kullandı. Öte yandan önceki gün yapılan bir araştırmada ise halkın bir kısmının azil sürecinin zamanını yanlış bulduğu ortaya çıkmıştı.

GÖÇMEN PLANI REDDEDİLDİ

ABD’de federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi. Trump’ın göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesine olanak sağlayan girişimi önceki gün Washington DC’deki bir federal yargıç tarafından engellendi.