Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9007
  • 6,5811
  • 242.287
  • 95.745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pekin'de asansör kazası: 11 ölü

Pekin'de asansör kazası: 11 ölü

Pekin'de asansör kazası: 11 ölü

Çin'in kuzeyinde bir inşaat sahasında asansörün kablosunun kopması nedeniyle meydana gelen kazada 11 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ciddi bir şekilde yaralandı.

x

  Çin medyasında yer alan haberlere göre, Hengshui vilayetinin Hebei kasabasında bir inşaat sahasındaki asansörün kablosunun kopması nedeniyle boşluğa düştü. Yerel saatle sabah 08.00 sularında meydana gelen kazada asansörde bulunan 11 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi ciddi bir şekilde yaralandı.

  Çin'de geçtiğimiz aylarda yaşanan ve Çinli işçiler için ölümcül bir hale gelen kazalar, ülkede güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğunu gösterdi.

  Mart ayında, Yancheng şehrinde çok sayıda güvenlik ihlalinin olduğu bir kimyasal tesiste meydana gelen bir patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

  Kasım ayında ise, 2 bin 22 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Zhangjiakou şehrinde bir kimyasal tesisin dışındaki  patlamada en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!

Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Menon: Rakiplerine fark atacak