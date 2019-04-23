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  3. Paskalya tavşanı ayıramadığı kavgaya dahil oldu

Paskalya tavşanı ayıramadığı kavgaya dahil oldu

Paskalya tavşanı ayıramadığı kavgaya dahil oldu

ABD’de bir bar çıkışı bir kadın ile adamın kavgasını ayırmaya çalışan ‘paskalya tavşanı’ kostümlü adam, bunu başaramayınca kavga eden adamı yumrukladı. Kavga polisin gelmesi ile son bulurken, video kısa sürede günün en çok izlenenleri arasına girdi.

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Olay ABD’nin Florida eyaletindeki Orange bölgesinde yer alan Orlando şehrinde saat 22:30 sıralarında bar ve restoranların bulunduğu bir sokakta meydana geldi.

Görgü tanıkları kavganın bar çıkışı bir adamın siyahi bir kadına tükürmesi üzerine başladığını söyledi.

Görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerde, adam ve kadının kavga ettiği görülüyor. Bunun üzerine paskalya tavşanı kostümü giymiş bir adam, kavgayı ayırmaya ve adamı tutup kadından uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak kavgayı ayıramayınca adamı yumruklamaya başlıyor. Bunun üzerine kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve polis kavgayı ayırmaya geliyor. Polisin müdahalesi sonrası kavga sona eriyor.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan paskalya tavşanı kostümlü adam, kadının darp edildiğini düşünerek olaya müdahale ettiğini söyledi.

Polis memuru ise olayı ilk başta bir kurgu sandığını ancak kavganın gerçek olduğunu anlaması üzerine müdahale ederek tarafları ayırdığını söyledi.

Olayda kimse gözaltına alınmazken, video kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

(DHA)

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