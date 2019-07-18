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'Parolaların babası' hayatını kaybetti

'Parolaların babası' hayatını kaybetti

Bilgisayar güvenliği dünyası, kurucu isimlerinden birini sonsuzluğa uğurladı. Bilgisayar parolalarını keşfeden isim olarak anılan Fernando 'Corby' Corbato, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Chipçcom.tr'nin aktardığına göre, MIT araştırmacısı ve 'parola korumalı kullanıcı hesabı' konseptini tasarlayan Fernando 'Corby' Corbato, hayatını kaybetti.

Corbato, Wall Street Journal'ın (WSJ) 2014 yılındaki bir röportajında bunun sadece bir 'bölümlere ayırma' ve temel gizlilik adımı olduğunu söylemişti. Ancak bu adım, bilgisayar güvenliğinin şekillenmesine yardımcı oldu.

Parolanın kullanıldığı, Corbato'ya ait 'Uyumlu Zaman Paylaşma Sisteminde' kullanılan aynı anda kullanım modeli, bilgisayardan cevap almak için beklemeniz gereken süreyi saatlerden saniyelere düşürmüştü. Corbato'nun Multics zaman paylaşım sistemi ise Linux gibi gelecekteki işletim sistemlerinin daha ayrıntılı gizlilik ayarlarına ve hiyerarşik dosya sistemine sahip olmasının yolunu açtı.

Programcıların hangi dili kullanırsa kullansın, belirli bir sürede aynı miktarda kod yazacağını iddia eden 'Corbato Kanunu' da, adından anlaşıldığı üzere yine Corbato'ya aitti. Bu düşünceye göre aynı işlemi daha az satır kod yazarak yapmaya izin veren dili tercih etmeniz, daha verimli olmanızı sağlayacaktı. Bu kanun, yazılması çoğunlukla daha çok zaman alan alt seviye kod yerine üst seviye dillerin kullanımını öne çıkarmıştı.

Corbato, parolaların internet sayesinde zaman içinde 'bir tür kabusa' dönüştüğünün farkındaydı ve WSJ'ye verdiği röportajda tam olarak bu sözcükleri kullanmıştı.

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