Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7637
  • 7,617
  • 372.61
  • 109450
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Parlamento'da koronavirüs paniği! Apar topar test yaptılar
04 Haziran 2020 Perşembe 16:07 | Son Güncelleme:

Parlamento'da koronavirüs paniği! Apar topar test yaptılar

Parlamento'da koronavirüs paniği! Apar topar test yaptılar

İngiltere Parlamentosu'nda coronavirüs paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma'ya corona virüs testi yapıldı.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İngiliz Bakan Sharma'ya corona virüs testi yapıldı.

Öte yandan Sharma'nın testinin pozitif çıkması durumunda "yakın temaslarının" 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

Yastık altında altını olanlar dikkat! Tekrar başladı...
İBB'den skandal hareket: Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını söktüler
Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı
Sürücülerin çilesi son bulacak! O süre 15 dakikaya düşecek
ABD'yi bekleyen büyük tehlike! Protestoların seyri değişmeye mi başladı?
MSB: Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi

MSB: Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi

Yıllardır yanlış biliniyor! Aslında diş macunu...

Yıllardır yanlış biliniyor! Aslında diş macunu...

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pı

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pınar Aylin'in yeni hayatı!

Kıyıya vuran şeyi görünce gözlerine inanamadı

Kıyıya vuran şeyi görünce gözlerine inanamadı