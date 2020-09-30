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30 Eylül 2020 Çarşamba 13:09 | Son Güncelleme:

Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydan geldi

Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydan geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te kentin her yerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi.

Fransız polisi, Paris'te duyulan şiddetli patlama sesinin, bir savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklandığını açıkladı 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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