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  3. Paris Başsavcısı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
09 Haziran 2020 Salı 17:12 | Son Güncelleme:

Paris Başsavcısı duyurdu! Soruşturma başlatıldı

Paris Başsavcısı duyurdu! Soruşturma başlatıldı

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'nın salgına karşı tutumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Paris Başsavcısı Remy Heitz, Fransa hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu. Hükümet yöneltilmesi olası suçlamalar arasında ‘gayrikasti cinayet’ ve ‘hayatı tehlikeye atmak’ yer alıyor.

Sputinik'te yer alan haberde Heitz, halktan gelen şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmanın, ‘siyasi veya idari sorumluluğu’ belirlemeyi amaçlamadığını söyledi. Heitz, ulusal makamların ‘olası cezai suçlar’ işleyip işlemediğini araştıracaklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dokunulmazlığa sahip olduğu için soruşturmadan muaf tutulacak.

Fransız hükümetine koronavirüs konusunda danışmanlık veren kurumun başkanı Jean-Francois Delfraissy, salgının kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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