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Diktatörün evinde insan parçaları bulundu

Diktatörün evinde insan parçaları bulundu

Paraguay’ın eski diktatörü Alfredo Stroessner’e ait evin banyosunun altında, dört farklı insana ait oldukları düşünülen kemikler bulundu. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Paraguaylı yetkililer, eski diktatör Alfredo Stroessner’e ait olan evin banyosunda bulunan insan parçalarına ilişkin soruşturma başlattı.

Guardian’da yer alan habere göre, bir zamanlar Stroessner tarafından kullanılan mülkte dört farklı insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. Söz konusu haberde, Güney Amerika’nın modern tarihindeki en uzun süreli diktatörlüğüne sahip olan Stroessner’in 35 yıllık iktidarında en az 423 kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiği bilgisi paylaşıldı.

Kemiklerin, Paraguay’da yaygın bir aktivite olan gömü bulma amaçlı kazı yapma işlemi sırasında bulunduğu bildirildi.

Stroessner döneminin suçlarını ortaya çıkarmak üzerine tesis edilen Hafıza Müzesi Genel Müdürü Maria Stella Caceres, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İnsan kalıntılarının, Stroessner rejiminin işlediği suçların kurbanlarına ait olup olmadığını teyit etmek çok büyük bir önem taşıyor.” diye konuştu.

Kurbanların yalnızca kaybolan insanlar olmadıklarını hatırlatan Caceres, “Kendi aileleri ve bağlı oldukları topluluktaki insanlar da kurbanlar arasındaydı. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ta ki kalındılar bulunup tek tek tespit edilene kadar da sona ermeyecektir.” sözlerini kullandı.

1954 yılında gerçekleştirdiği darbe ile başa geçen Alfredo Stroessner, 35 yıllık iktidarının ardından 1989 yılında General Andres Rodriguez tarafından koltuktan edilmiş ve Brezilya’da sürgündeyken 2006 yılında hayatını kaybetmişti.

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