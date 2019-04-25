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  3. Papağan uyuşturucu satıcısı sahibini baskın anında uyardı: Anne, polis!

Papağan uyuşturucu satıcısı sahibini baskın anında uyardı: Anne, polis!

Papağan uyuşturucu satıcısı sahibini baskın anında uyardı: Anne, polis!

Brezilya'nın Pinau eyaletinde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis baskını sırasında bağırarak uyuşturucu satıcılarını uyaran papağan karakola götürüldü.

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The Guardian'ın Brezilya basınından aktardığına göre polislerin binaya yaklaştığını gören papağan, "Anne, polis!" diye bağırmaya başladı. 
Bir polis memuru, "Bunun için eğitim verilmiş olmalı. Polis yaklaştıktan sonra bağırmayı bıraktı" dedi. 

'TUTUKLANDIKTAN SONRA GAGASINI AÇMADI'

Brezilyalı bir gazeteci papağanı 'çok uysal' olarak nitelendirdi ve "Tutuklandıktan sonra gagasını açmadı" dedi.

Globo'nun aktardığına göre papağan polis tarafından bölgedeki bir hayvanat bahçesine verildi. Burada üç ay boyunca uçmayı öğrenecek olan papağan, daha sonra doğaya salınacak.

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