Papa Francis, Putin ile görüşecek

Vatikan Basın Ofisi'nin Geçici Müdürü Alessandro Gisotti tarafından yapılan açıklamada, “Papa ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’i 4 Temmuz’da kabul edecek” denildi. Görüşmenin, Putin ve Papa Francis arasında gerçekleştirilen üçüncü görüşme olması bekleniyor.

Papa Francis ve Putin ilk olarak 2013 yılında görüşmüş, Papa, Putin’i son olarak 2015 yılında kabul etmişti. İkili arasındaki son toplantı 50 dakika sürmüştü. Papa, görüşmede Ukrayna’daki çatışmalar nedeniyle tüm taraflara barış için “samimi bir çaba” göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

(İHA)