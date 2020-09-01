Papa Francesco, Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu!

Papa, Twitter’da paylaştığı mesajda, “Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginlikleri endişeyle izliyor ve bölge halklarının barış ve huzurunu tehdit eden anlaşmazlıkları yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoluyla çözmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.

ALTUN’DAN DESTEK



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Papa’nın Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Ege adalarını silahlandırmak yerine uluslararası hukuka riayet etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.