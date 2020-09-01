01 Eylül 2020 Salı 01:32 | Son Güncelleme:
ALTUN’DAN DESTEK
Papa Francesco, Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu!
Papa Francesco, Akdeniz'de sorunların yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.
Papa, Twitter’da paylaştığı mesajda, “Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginlikleri endişeyle izliyor ve bölge halklarının barış ve huzurunu tehdit eden anlaşmazlıkları yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoluyla çözmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.
ALTUN’DAN DESTEK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Papa’nın Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Ege adalarını silahlandırmak yerine uluslararası hukuka riayet etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.