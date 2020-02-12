Panik gittikçe büyüyor! Virüslü evlere el konulacak

Çin’in Hubey eyaletinde 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke çapında yeni tip koronavirüse bağlı ölümlerin sayısı bin 110’a çıktı. Hubey Sağlık Komisyonu, eyalette bin 638 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı. Böylece eyaletteki toplam vaka sayısı da 33 bin 366’e çıkmış oldu. Koronavirüsün (Kovid-19) genelde bulaştığı kişi sayısı ise 45 bin 100’ü aştı. Çin’in güneyindeki en büyük iki şehrin yönetimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi. Tasarılar, Guangcou ve Şıncın’da şehir ve bölge yönetimlerine, şahısların veya şirketlerin araçlarına ve evlerine el koyma, işyerlerinden salgını kontrol altına almak için ihtiyaç duyulan araçların üretilmesini isteme yetkisi veriyor.

Her evden bir kişi çıkabilecek

EVDEN ÇIKMAK KARNEYLE

Şangay Üniversitesi’nde Çin ve Türkiye ilişkileri üzerine doktora yapan Nurettin Akçay’ın sosyal medya hesabından koronavirüsüyle ilgili yaptığı paylaşımlar, salgınla ilgili korkunç boyutu gözler önüne serdi. Akçay, Şangay’da salgına karşı kart dağıtıldığını ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirtti.

YENİ ADI AÇIKLANDI: COVID-19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri salgının terörizmden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu belirtti. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünya uyanmalı ve düşman virüsü bir numaralı halk düşmanı olarak görmeli” dedi. Ghebreyesus, salgın hastalığa Covid-19 (2019-nCoV) adının verildiğini duyurdu. Covid, İngilizce koronavirüs hastalığı tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılına işaret ediyor.

MOBİL KONGRESİ VE GRAND PRIX İPTAL

Koronavirüs tehlikesinin artması nedeniyle Barselona’da 24-27 Şubat arasında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi iptal edildi. Formula 1 yönetimi de Çin ‘deki Grand Prix’ini erteleme kararı aldı. Çin’in Şanghay kentinde sezonun 4. yarışı

olarak 19 Nisan’da yapılması planlanan etkinlik koronavirüsü tehlikesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

KARANTİNADA VAKA SAYISI 175’E ÇIKTI

Japonya’da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide 40 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemide karşılaşılan vaka sayısı 175’e, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 204’e yükseldi. Karantina altına alınan gemideki karantinanın 19 Şubat’ta sona ereceği açıklanmıştı. Karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

50K MARATONUNU EVİNDE KOŞTU

Çin’in Hangzhou kentinde koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan bir maratoncu evinde antrenman için yaptığı “parkurda” 50 kilometre koştu. İki masa arasında 6 bin 250 kez koşan Pan Şancu adlı amatör maratoncu, “Evde daha fazla oturmaya dayanamadım” dedi. Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme metroda virüs şakası yapan Tacikistan uyrukluğu erkeğe beş yıl hapis cezası verdi.