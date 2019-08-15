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  3. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 8 ölü

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 8 ölü

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 8 ölü

Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı asker hayatını kaybetti.

Hindistan-Pakistan sınırında tansiyon yükseliyor. Pakistanlı yetkililer, sınırda yaşanan çatışma sonucu 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, kontrol hattına yaşanan çatışmada Hindistan tarafının çatışma şiddetini arttırdığını kaydederek “Çatışma aralıklı olarak devam ediyor” dedi. Hindistan tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi.

İHA

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