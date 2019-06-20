Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7873
  • 6,5413
  • 257.733
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan'da tren kazası meydana geldi: 3 ölü

Pakistan'da tren kazası meydana geldi: 3 ölü

Pakistan'da tren kazası meydana geldi: 3 ölü

Pakistan'ın Hyderabad şehrinde yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Güneydeki Karaçi kentinden Lahor kentine giden yolcu treni, Hyderabad'da kömür taşıyan yük treniyle çarpıştı. Federal Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre biri makinist, biri yardımcı makinist ve biri de güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.  Trenlerin çarpıştığı bölge yakınlarındaki Latifabad istasyonu gar yöneticisi Muhammed Rizvan da Karaçi'den Lahor'a giden Jinnah Ekspresi yolcu treninin aksi yönde hareket eden kömür taşıyan yük treniyle çarpıştığını söyledi.

Yük treninin 3 vagonunun raydan çıktığını, yolcu treninde ise raydan çıkan vagon bulunmadığını ifade eden Rizvan, "Yolcu treni makinisti muhtemelen gerekli sinyali alamadığı için yük trenine çarptı." diye konuştu. Kazanın ardından yaralıların kaldırıldığı Liyakat Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, iki kişinin ağır yaralı olduğu belirtildi. 


(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Ece Seçkin pilot sevgilisi ile tatil alışverişinde
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL
<p>İstanbul´un Karadeniz´e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum o

İstanbul´da Çıkan Hortum Korkuttu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Yaz döneminde süper yıldızlar bedava! İşte o liste...