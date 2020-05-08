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  3. Pakistan'da son 3 ayda ikinci çekirge istilası! OHAL ilan edildi

Pakistan'da son 3 ayda ikinci çekirge istilası! OHAL ilan edildi

Pakistan'da son 3 ayda ikinci çekirge istilası! OHAL ilan edildi

Pakistan'da son üç ayda ikinci çekirge istilası yaşandı. Sind eyaletinde bulunan Hyderabad'da yaşanan çekirge istilasının Pencap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Türkiye çekirge istilasına karşı Çarşamba günü Pakistan'a haşere bulaşmış bölgeler için dört mürettebat üyesi ile birlikte özel yapım bir Piper Brave sprey uçağı teslim etti. 

Türkiye ve İran, ülke çapında büyük tarım alanlarını yok eden ve milyonlarca insan için gıda güvenliğini riske atan çekirge saldırılarına karşı mücadelede Pakistan'a işbirliği teklif etti.


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