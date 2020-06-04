Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7697
  • 7,5843
  • 371.4
  • 109431
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan'da şiddetli fırtına: 4 ölü
04 Haziran 2020 Perşembe 12:05 | Son Güncelleme:

Pakistan'da şiddetli fırtına: 4 ölü

Pakistan'da şiddetli fırtına: 4 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sonucu çatıların çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kentte fırtına sonrası sığır çiftliğinde çıkan yangında 30 hayvan yanarak telef oldu.

Pakistan’ın Sindh eyaletinde yer alan Karaçi kentini şiddetli fırtına vurdu. Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası nedeniyle bazı evlerin camları kırılırken bazı evlerin çatısı çöktü. Kentin Gulistan-e-Jauhar ve Saadi bölgelerinde 2 kişi, Surjani ve Gulshan-e-Maymar bölgelerinde de 2 kişi evlerin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Janjal Goth bölgesinde ise çok sayıda iş yerinin çatısının çöktüğü aktarıldı. Ayrıca, kentin birkaç bölgesinde elektrik direklerinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Elektrik dağıtım şirketi K-Electric (KE) sözcüsü, toz fırtınası ve yağış sonrası kentin birkaç bölgesinde ise önlem amacıyla elektrik dağıtımının askıya alındığını ifade etti.

Pakistan Meteoroloji Servisi Meteoroloji Uzmanı Sardar Sarfraz, Surjani kasabasında şiddetli fırtına sonucu sığır çiftliğinde yangın çıktığını bildirdi. Yangında 30 sığırın yanarak telef olduğu ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, itfaiye sözcüsü sığır çiftliğindeki yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Cami hoparlörlerinden yapılan çirkin provokosyonda flaş gelişme
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Düğün yapacaklar dikkat! Uzman isimden en uygun tarih uyarısı
Çağla Tuğaltay cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık katilin peşinde...
Kahvehanecinin ilginç isyanı... Şaşkınlıkla okudular!
ABD'de yağmacılar, emekli polisi öldürdü

ABD'de yağmacılar, emekli polisi öldürdü

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi

Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi