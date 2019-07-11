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  3. Pakistan'da iki tren çarpıştı: 11 ölü, 67 yaralı

Pakistan'da iki tren çarpıştı: 11 ölü, 67 yaralı

Pakistan'da iki tren çarpıştı: 11 ölü, 67 yaralı

Pakistan´da bir yolcu treni yük trenine çarptı. Kaza sonucu 11 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

Kaza, Pencap eyaletine bağlı Sadiqabad şehrinin Walhar tren istasyonunda meydana geldi. Bir yolcu treni, istasyonda park halinde duran yük trenine çarptı. Çarpışma sonucu tren raylardan çıktı. Kaza sonucun, 11 kişi hayatını kaybederken; 67 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyduklarını söyledi. Pakistan medyasına açıklamalarda bulunan Federal Demiryolları Bakanı Sheikh Rasheed Ahmed, kazadan dolayı çok üzüntülü olduğunu söylerken, kazanın ihmal sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

DHA

 

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