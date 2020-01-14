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  3. Pakistan'da çığ felaketi! Ölü sayısı artıyor

Pakistan'da çığ felaketi! Ölü sayısı artıyor

Pakistan'da çığ felaketi! Ölü sayısı artıyor

Pakistan'da pazar gününden bu yana yağan yoğun kar nedeniyle çöken çatıların altında kalarak ya da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çatıların altında kalan 22 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek yolların ve havalimanının da kar yüzünden kapandığını kaydetti.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir ile Sindh ve Pencap eyaletlerinde ise yoğun yağışlar su baskınlarına neden oldu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Keşmir'de 15 kişi su baskınlarında hayatını kaybetti, Sindh eyaletinde bir, Pencap'ta ise üç kişi öldü.

ASKER KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.

Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

(AA)


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