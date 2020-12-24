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24 Aralık 2020 Perşembe 21:34 | Son Güncelleme:

Pakistan'da çatışma: 3 terörist öldürüldü

Pakistan'da çatışma: 3 terörist öldürüldü
AA

Pakistan'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da güvenlik güçleriyle Pakistan Talibanı arasındaki çatışmalar devam ediyor. Belucistan ve Kuzey Verizistan bölgelerşnde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA'da yer alan habere göre, Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Awaran şehrinde güvenlik güçleri, bazı teröristlerin saklandığına yönelik istihbarat aldıktan sonra kentin Silak Kaur bölgesine operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirirken, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri ayrıca 1 teröristi sağ ele geçirdi.

Öte yandan, Kuzey Veziristan'ın Mirali bölgesindeki çatışmada 1 asker hayatını kaybederken, 7 asker yaralandı. Güvenlik görevlileri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi, 10'unu da yaraladı.

Her iki çatışmadaki teröristlerin hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama ise yapılmadı.

22 Aralık'ta Belucistan'da 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan ordusu, Kuzey Veziristan'da Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

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