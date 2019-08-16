Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5581
  • 6,1622
  • 270.101
  • 96335.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir camiye bugün bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken camide de ciddi hasar meydana geldi.Patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 15 kişiyi tedavi amacıyla bölge hastanesine sevk etti.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir ile Can Yaman'a tepki yağdı!
Kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
Edis ve Aleyna düşüşte mi?
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin</strong></p> <p>İstanbul Büyükşehir Belediyes

İstanbul Trafiğinde Tepki Çeken Görüntü... İşçi Böyle Taşınmaz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Düğün öncesi yapmanız gereken detoks programı

Rusya kahraman pilotları konuşuyor