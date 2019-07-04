Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6011
  • 6,3257
  • 254.72
  • 98.868
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan, yöneticilerin son 30 yılda gerçekleştirdiği yolsuzlukları soruşturacak

Pakistan, yöneticilerin son 30 yılda gerçekleştirdiği yolsuzlukları soruşturacak

Pakistan, yöneticilerin son 30 yılda gerçekleştirdiği yolsuzlukları soruşturacak

Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu Başkanı İkbal, öncelikli yolsuzluk soruşturmalarının, ülkede son 30 yılda yöneticilik yapanlara yönelik olacağını söyledi.

Pakistan medyasına konuşan Cavid İkbal, muhalefet partilerinin NAB'la ilgili eleştirilerine cevap vererek, "Siyasi intikam almak gibi ya da siyasete karışmak gibi bir amacımız yok. Amacımız, ülkede yolsuzlukları ortaya çıkarmak için tüm adımları atmak." dedi.

Ülkenin son 30 yılında yöneticilik yapan kişilerin belirli bir zümreden olduğunu söyleyen İkbal, "Belirli bir zümre, ülkenin son 30-40 yılında yönetimi elinde bulundururken son birkaç aydır başkaları görevde. Son 30 yılda yöneticilik yapanların yolsuzluklarla ilgili soruşturulması öncelikli görevimiz. Ardından son birkaç ayda yöneticilik yapanlarla da ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

İkbal ayrıca yolsuzluk soruşturması yaparken şüphelilerin görevde olup olmamasını önemsemediklerini belirterek, "1980 ve 1990'lı yıllarda bir motoru olanlar bugün Dubai ve Londra'da evleri olan kişiler oldu. Nasıl bu malları aldıklarını sormak bizim görevimiz. Şu an NAB'da bin 250 soruşturma dosyası var. Bazılarını yeterli kanıt olmadığı için devam ettiremiyoruz." ifadesini kullandı.

NAB soruşturmaları kapsamında son bir yılda eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, eski Başbakan Navaz Şerif, eski Pencap Eyaleti Başbakanı ve mevcut ana muhalefet partisi lideri Şahbaz Şerif ile Sindh eyaleti Meclis Başkanı Ağa Siraj Durrani gibi önde gelen isimler tutuklandı veya cezaevine gönderildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
<p>Sürmene´de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanl

Balın Kokusunu Alan Ayı Kapıyı Açmak İçin Böyle Uğraştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emre Aşık’ın, çocuklarının Yağmur Sarnıç’tan alınması olay oldu

Ev almak isteyenlere güzel haber! Konut kredisi faiz oranları düşüyor