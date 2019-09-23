Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Yeni bir Hitler vakası ya da Hiroşima yaşanabilir

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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türk gazetecilerden oluşan bir heyeti ağırladı. Alvi, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan Keşmir sorununun yanı sıra Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

TürkMedya Dijital Kıdemli Editörü Yaser Emre’nin de aralarında bulunduğu gazetecilere konuşan Alvi, “Yeni bir Hitler vakası veya Hiroşima ya da Nagazaki faciası yaşanmadan harekete geçilmelidir.” sözlerini kullandı.

“BM GİBİ KURUMLAR, ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR”

Türkiye ve Pakistan’ın terörle mücadelede önemli süreçlerden geçtiğini ifade eden Alvi, “Her iki ülke de bu yolda önemli başarılara imza attı. Pakistan, yanındaki Afganistan’dan, Türkiye ise yanındaki Suriye’den gelen tehditlerle mücadele etti, ediyor.” dedi.

Özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok büyük sıkıntılar yaşadığını ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasındaki ilişkilerin prensipler üzerine kurulması amacıyla tesis edilen Birleşmiş Milletler gibi kurumların, üstlendikleri rolün gerekliliklerini yerine getiremediklerini anlattı.

“ŞİMDİYE DEK BİZE İNSANLIK DERSİ VEREN BATI…”

Hem Türkiye’nin hem de Pakistan’ın milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade eden Alvi, şöyle devam etti:

“Bugün, şimdiye dek bize insanlık dersi veren Batı’nın yüz tane mülteciyi bile reddettiğine tanıklık ediyoruz. İnsanlar Akdeniz’de hayatlarını kaybediyorlar, ama hiçbirinin umurunda değil.”

Hindistan’ın laikliğinin yalnızca “lafta” olduğunu belirten Arif Alvi, “Azınlıklara rağmen Hinduizme yönelmiş durumdalar. Hindistan’da azınlık karşıtı bir politika izlendiğini görüyoruz. Kiliselerin yok edildiği, Hristiyanların linç edildiği, dövülerek öldürüldüğü; Müslümanların ekonomik olarak mahvedildiği, binlercesinin öldürüldüğü, bu rakamın bir dönem günde üç binlere kadar çıktığını biliyoruz. Hindistan bütün azınlıklara karşı kendisini kutuplaştırıyor.” diye konuştu.

“HİNDİSTAN’DAKİ AKRABALARIM BENİ ARAMAYA KORKUYOR”

Keşmir’de yaşananların da Hindistan’da cereyan eden olayların bir yansıması olduğunun altını çizen Alvi, şunları kaydetti:

“Anlaşılıyor ki, durum daha da kötüleşecek. Hindistan hem nükleer bir güç hem de sorumsuz bir güç. Benim Hindistan’da akrabalarım var, fakat yıllardır benimle irtibata geçmeye bile korkuyorlar. Mezalimin günbegün artmakta olduğuna ilişkin pek çok sinyal var.”

“HİNDİSTAN, KARŞISINDA BİR DÜŞMAN VARMIŞ GİBİ DAVRANIYOR”

Hindistan’ın son dönemde Pakistan’a yönelik saldırılarını artırdığını anlatan Alvi, Pakistan’ın Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağı düşürdüğünü belirtti. Alvi, bu uçakların Pakistan topraklarına düşmüş olmasının önemine ilişkin olarak, “Eğer buraya düşmeselerdi, Hindistan bunu da reddederdi. Dünya, burada yaşananların farkında olmazdı.” sözlerini kullandı.

Dünyanın büyük bir tehlikenin eşiğinde olduğunu vurgulayan Arif Alvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hindistan’ın ülkesini Hindulaştırması büyük bir tehlike arz ediyor. Türkiye’nin her katmanından bize yönelik desteğe son derece minnettarız. Pakistan’ın dostça tavrına karşın Hindistan her zaman karşısında bir düşman varmışçasına davranıyor.”

“HİNDİSTAN MASAYA OTURMAYI REDDEDERSE…”

Pakistan tarafından Hindistan’a yöneltilen müzakere çağrılarının kısa süre içerisinde olumlu yanıt almaması durumunda ne olacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Alvi, şunları ifade etti:

“Hindistan masaya oturmayı reddetmeye devam ederse, Keşmir’deki direnişin katlanarak artacağını düşünüyorum. Keşmir Kontrol Hattı’nın Hindistan tarafından Pakistan tarafına yoğun bir mülteci akını yaşanabilir.”

“YENİ BİR HİTLER VAKASI YA DA HİROŞİMA FACİASI YAŞANMADAN HAREKETE GEÇİLMELİ”

Hindistan’ın Pakistan’la savaşa girmek istemesi durumunda Pakistan’ın da bu savaştan kaçmayacağını ifade eden Alvi, “Biliyorsunuz, düşürdüğümüz uçağın pilotunu gözaltına almıştık. Fakat iyi niyet göstergesi olarak, barış nişanesi olarak Hindistan’a iade ettik. Hindistan’ın bir denizaltısını yüzeye çıkıp geri dönmeye zorlamak durumunda kaldık.” şeklinde konuştu.

Yaşanmakta olan sürecin çok büyük bir tehlike arz ettiğini defaatle dile getiren Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, “Yeni bir Hitler vakası yaşanmadan, yeni bir Hiroşima ya da Nagazaki faciası yaşanmadan harekete geçilmelidir.” dedi.

Pakistan’ın hiçbir şekilde savaş başlatma niyetine sahip olmadığının altını özellikle çizen Alvi, “Eğer bize yönelik bir saldırı olursa, şiddetli bir şekilde karşılık veririz, ama savaşın başlatan taraf kesinlikle biz olmayız.” ifadelerini kullandı.

“ÇİN DE YAŞANANLARDAN ENDİŞELİ”

Çin’in Keşmir’deki pozisyonuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Alvi, yaşananlardan Çin’in de son derece memnuniyetsiz olduğunu dile getirdi. Çin adına herhangi bir açıklamada bulunamayacağını ifade eden Arif Alvi, yalnızca “Çin’in de endişeli” olduğunu söyledi.