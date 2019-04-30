'Özgürlük operasyonu adı altında kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar'

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, "teleSUR" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Darbe girişimiminin ulusalcı Bolivarcı devrimi yok etmeyi amaçlayan ABD destekli bir hareket olduğunu savunan Saab, "Venezuela halkını, anayasa ve demokrasiye yapılan bu darbe girişimine karşı devrimleri korumaya çağırıyoruz. Venezuela halkı güçlü ve onurludur. Ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlar burada. Başından beri hedefleri bu. Biz cumhuriyeti ve barışı koruyacağız. Venezuela halkı birlik ve beraberlik içinde ülkesini savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Saab, "Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, 7 Mart'ta ülkenin doğusundaki Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan arıza ve ardından meydana gelen elektrik kesintisinde rolü olduğu şüphesiyle Guaido hakkında soruşturma başlatmıştı.

HÜKÜMET DE MUHALEFET DE SOKAĞA ÇAĞIRIYOR

Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela’da hükümet yanlılarına devlet başkanlığı sarayı Miraflores, muhalefet yanlılarına ise olayların yaşandığı Carlota Askeri Hava Üssü etrafında toplanma çağrısı yapıldı.

Güne, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğünde bir grup askerin başkent Caracas’taki darbe girişimi ile başlayan Venezuela’da belirsizlik sürüyor.

Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’nun hükümet yanlılarını başkanlık sarayı Miraflores’e çağırmasının ardından muhalifler de taraftarlarını darbe girişiminin yaşandığı bölgede bulunan ve halen girilemeyen Carlota’ya yürümeye çağırdı.

"HAİN DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede şiddet ortamı oluşturmayı hedefleyen bu darbe girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadelerini kullandı.

Guadio ve yanındakileri, kamuya açık bir alanda halkı galeyana getirmek için provokasyon yapmakla suçlayan Lopez, "Biz silahlı kuvvetler olarak ülkenin kuruluşundan bu yana Bolivarcı Cumhuriyeti ve anayasal düzenin yanında yer aldık. Hainler asla başarılı olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

CARLOTA'DA DURUM NET DEĞİL

Öte yandan hükümet safındaki askerlerin, Altamira Köprüsü üzerinde aralarında AN milletvekillerinin yanı sıra darbeci askerlerin ev hapsinden çıkardığı Voluntad Popular (VP) “Halkın İradesi” lideri Leopoldo Lopez’in de bulunduğu kalabalığa gazlı müdahalesi devam ediyor.

Köprüye doğru hareketlenen muhaliflerin sayısının da artmaya başladığı dikkati çekiyor.

OAS'DEN DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK

Bu arada Venezuela’daki siyasi krizde başından beri muhalefete her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile darbe girişimine destek verdi.

Almagro, “Venezuela anayasası ve geçici devlet başkanı Guaido’nun yanındaki askerleri selamlıyoruz. Barışçıl bir geçiş için daha geniş bir desteğe ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.

"HALKIMIZ VE BOLİVARCI ASKERİ GÜÇLERİMİZ BU ZAVALLI DARBE GİRİŞMİNİ YENECEKTİR"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimini başarısızlığa uğratmaya kararlı olduklarını belirtti.

Asker ve sivil Venezuelalıların azami çabayla darbe girişimini alt edeceğine inandığını ifade eden El Aissami, "Bizim halkımız ve Bolivarcı ulusal askeri güçlerimiz, bu zavallı, sefil darbe girişimini yenecektir." dedi.

Girişimin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını ifade eden El Aissami, "Emperyalist güçlerin desteklediği bu darbecilerin anayasal düzeni baltalamaktan ve ülkeyi şiddete sürüklemekten başka amacı yok." diye konuştu.

AA