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Özgür Suriye Ordusu unsurları, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı

Özgür Suriye Ordusu unsurları, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı

Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarında terörden temizlediği bölgelerde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu ve unsurları yarın düzenlenecek törenle, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlandıklarını ilan edecekler.

TM Dijital Haber Merkezi

Tüm ÖSO komutanlarının hazır bulunacağını toplantıda aynı zamanda Fırat Doğusuna yönelik askeri harekat için çağrı yapılacak.
 
Aynı zamanda toplantıda Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı da toplantıda bulunacak.
 

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