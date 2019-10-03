Özgür Suriye Ordusu unsurları, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı

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Tüm ÖSO komutanlarının hazır bulunacağını toplantıda aynı zamanda Fırat Doğusuna yönelik askeri harekat için çağrı yapılacak.



Aynı zamanda toplantıda Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı da toplantıda bulunacak.

