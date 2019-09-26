Veliaht Prens Muhammed sonunda kabul etti: 'Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk bana ait'

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Evlilik için gereken evrak işlerini tamamlamak üzere ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giren ve burada vahşice öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli PBS televizyonunda yayımlanan Frontline programında açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki rolüne ilişkin soruları yanıtladı.

Vahşi cinayetten haberi olmadığını ısrarla dile getiren Prens Muhammed, “Cemal Kaşıkçı cinayeti, ben görevdeyken gerçekleşti ve tüm sorumluluk bana ait. Ancak söz konusu plandan haberim yoktu.” diye konuştu.

Prens Muhammed, muhabirin, “Nasıl bilginiz olmadan böyle bir cinayet işlenebiliyor?” sorusuna ise “20 milyon insanımız, 3 milyon hükümet çalışanımız var.” şeklinde yanıt verdi.

Muhabir Martin Smith’in, “Öylece uçağınızı alıp gidebiliyorlar yani bu devlet çalışanları, öyle mi?” sorusu üzerine ise Muhammed bin Selman kaçamak cevap vererek, “Bu işlere bakan yetkililerimiz ve bakanlarımız var, yetki ve sorumluluk onlarda.” dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kâğıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.

Cinayeti uzun süre inkâr eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.

ABD Senatosu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolarlık anlaşmayı kaybetmemek adına sergilediği yoğun direnişe rağmen, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etmişti.