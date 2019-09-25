Keşmirlilere terörist diyen Hindistan'a sert yanıt: 'Zamanında İngilizler de size terörist diyordu'

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Hindistan’ın 5 Ağustos’ta Cammu Keşmir’in özerk statüsünü kaldırmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim yükselmeye başladı. Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Seyid Abdullah Gilani, Hindistan’ın bu kararının arkasında “bölgenin demografik yapısının değiştirilmesi” bulunduğunu belirtti.

TürkMedya Dijital Kıdemli Editörü Yaser Emre’nin de aralarında bulunduğu Türk basın mensupları, Keşmir’deki örgütlü siyasi partilerden oluşan Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı temsilcileriyle Muzafferabad’da bir araya geldi.

“İNSANLAR KAFESE SOKULDU”

Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Abdullah Gilani, 5 Ağustos’tan beri Cammu Keşmir’deki insanlardan haber alınamadığını ve bağlantının tamamen koptuğunu belirtti. İnsanların kafese sokulduklarını ve hastaneye bile gidemediklerini anlatan Gilani, şöyle konuştu:

“Baskılara karşı durmak isteyenler, Hint güvenlik güçlerinin şiddetiyle karşılaşıyor. Sizin de gelip gördüğünüz üzere Azad Keşmir’e girmek herkese serbest. Ama Hindistan tarafındaki Keşmir topraklarında buna asla izin verilmiyor.”

“RSS İDEOLOJİSİ, NAZİLERDEN İLHAM ALDI”

Keşmir’in çoğunluğu Müslüman olan tek eyalet olmasının milliyetçi çevrelerce sorun olarak görüldüğünü belirten Gilani, “Hindu milliyetçiliğinin emperyal ajandası olan ve Modi’nin taraftarı olduğu Hindistan Gönüllüler Organizasyonu (RSS) ideolojisi, Nazilerden ilham aldı.” sözlerini kullandı.

Bu düşünce yapısının Hindistan’da Hristiyanlık dahil tüm dinleri ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade eden Gilani, şunları kaydetti:

“Keşmir halkı hiçbir zaman Hindistan işgalini kabul etmedi. Keşmir, Hindistan’ın Müslüman çoğunluğa sahip tek eyaletiydi. RSS ideolojisi bu nüfus yapısını sorun olarak gördü. Modi’nin Keşmir’in özel statüsünü kaldırma kararının altında, bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor.”

“BAZI ÜLKELER, MÜSLÜMAN KATİLLERİYLE İYİ İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Uluslararası toplumu, Modi’ye karşı sesini çıkarmamakla suçlayan Gilani, “Modi'nin Keşmir’e yönelik son eylemlerinden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması konusunda Hindistan’a bugüne kadar baskı yapmayan uluslararası toplum sorumludur.” diye konuştu.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyen Gilani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu insanların ümmetten büyük beklentileri var. Ama ne yazık ki uluslararası toplantılarda birtakım kararlar geçiren ülkeler, Hindistan’la, yani Müslümanların katili Modi’yle iyi ikili ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.”

“ZAMANINDA İNGİLİZLER DE ONLAR İÇİN TERÖRİST DİYORDU”

Gilani, Keşmirli bağımsızlık hareketlerinin Hindistan tarafından “terörist faaliyetler” olarak nitelendirmesine de değinerek, “Hindistan bugün Keşmir’deki özgürlük savaşçılarına terörist diyor. Ama şu var ki, vaktinde Hindistan İngilizlerden bağımsızlığını kazanmaya çalışırken de İngilizler onlar için terörist diyordu.” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Pakistan’ın Keşmir’e destek veren iki ülke olduğunu da vurgulayan Gilani, sözlerini şöyle sonlandırdı: