Hint akademisyenlerden Hindistan hükümetine Keşmir çağrısı: 'Son derece rahatsızız'

Aksam.com.tr

Hindistanlı 504 akademisyen ve bilim insanı, Hindistan’ın Keşmir politikasını kınayan bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, “Bu satırları, bir aydan fazla süredir Keşmir’de yaşanan krizle ilgili derin endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

21 Eylül 2019 tarihli açıklamada, Hindistan Anayasasının 370. maddesinin askıya alınması ve Cammu Keşmir’in özerk statüsünün kaldırılmasına ilişkin olarak, “Hindistan hükûmeti, o günden beri Keşmir’deki bütün iletişim kanallarını kısıtladı, muhalif liderleri tutukladı, bölgeyi güvenlik personelleriyle doldurdu.” denildi.

İlgili açıklamanın imzacıları olarak Keşmir’de yaşanan krizle ilgili birtakım ortak görüşlere sahip oldukları belirtilen yazıda, şu maddelere yer verildi:

• Keşmir’de bir aydan fazla süredir internet ve diğer iletişim kanallarının kısıtlanması kararı, bizleri dehşete düşürdü. Keşmir’deki bazı kara hatlarının tekrar çalışır hâle getirildiğinin farkındayız; fakat Keşmir’de kara hatlarının kullanımlarının yüzde 1’den az olduğu, Hindistan hükûmetinin kendi istatistiklerinde de mevcut bir bilgidir.

• Kendi yaptığımız araştırmalar neticesinde, öğrencilerin aileleriyle irtibat kuramadıklarını öğrendik. Dahası, güvenilir bazı raporlar, Keşmir’deki sıradan insanların tıbbî desteğe ve temel gıdalara erişemediklerini, çocukların ise okula gidemediklerini ortaya koydu.

• Hindistan hükûmetinin yaptığı tutuklamalar ve Keşmir’deki muhalif liderlerin iletişim kanallarının kapatılmasının son derece anti-demokratik olduğuna inanıyoruz. Demokrasinin temel normu, iktidardaki partinin, herhangi bir suç isnat edilmemiş muhalif liderleri kilit altına almasına izin vermez.

• Hindistanlı güvenlik kuvvetlerinin Keşmir’de insan haklarını ihlâl ettiklerine yönelik çok sayıdaki rapor ve haberden son derece rahatsızız.

Hindistan devlet belgelerinin yanı sıra Hindustan Times, El Cezire, BBC ve New York Times haber sitelerine atıf yapılan açıklama, şu sözlerle sona erdi: