  • $5,8351
  • 6,5698
  • 248.703
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 21:12 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 21:14

Örümcek adam gibi 40 katlı binaya tırmandı

Örümcek adam gibi 40 katlı binaya tırmandı

Polonya’nın başkenti Varşova’da bir kişi “Örümcek Adam” gibi 40 katlı binaya tırmandı, izleyenler büyük heyecan yaşadı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da kimliği açıklanmayan bir kişi Srodmiescie ilçesinde bulunan 40 katlı bir otele tırmandı. "Örümcek adam"ın 170 metre yükseklikteki tırmanışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Binaya bir kişinin tırmandığı ihbarının yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler otel ve çevresini güvenlik kordonuna alırken, otelin çevresinde toplanan yüzlerce kişi de hiçbir güvenlik önlemi olmadan gerçekleşen tırmanışı nefeslerini tutarak izledi. İzleyiciler, maceraperest adamın sağ salim otelin çatısına ulaşması üzerine ise sevinç çığlıkları attı. “Örümcek adam” daha sonra kendisini otelin çatısında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. 

Aynı otele 10 yıl önce de “örümcek adam” lakaplı Fransız Alain Robert ile Polonyalı Dawid Kaszlikowski de hiçbir güvenlik önlemi olmadan tırmanış gerçekleştirmişti.  

(İHA)

Adana´da Sıcaktan Bunalan Adam Çareyi Motosikletinin Önüne Pervane Takmakta Buldu

<p>Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir apartmanın altından sokak geçiyor. Burayı ilk kez gören v

Karadeniz Fıkrası Gibi Olay: 5 Katlı Apartmanın Altından Sokak Geçiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin inşa ettiği Cibuti Dostluk Barajı tamamlandı

Çankırı'da yangın: 7 ev kullanılamaz hale geldi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.