Nikaragua'da muhalifler ile hükümet masaya oturmak için hazırlanıyor

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da muhalifler, siyasi açmazı çözmek için Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu açıkladı. Muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı koalisyonu, hükümet ile yürütülen müzakerelerde ara buluculuk yapan Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS) gönderdiği mektupta, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilerle patlak veren krizi çözmek üzere yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu bildirdi. Mektupta, uluslararası insan hakları örgütlerinin ülkedeki durumu izlemek üzere geri çağırılması istendi.

Hükümet, son aylarda geçen yıl yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla hapse atılan siyasi mahkumları serbest bırakmaya başlasa da Yurttaş İttifakı, mayıs ayında, mahkumların tamamının serbest bırakılmamasını ve siyasi bir tutuklunun hapishanede hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek görüşmelerden çekilmişti.

HÜKÜMET VE MUHALİFLER ARASINDA GÖRÜŞMELER

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı. Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı. Hükümet, ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan muhalif protestoculardan halen cezaevinde bulunanların tamamının 90 gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

NİKARAGUA'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü. Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti. Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

(AA)