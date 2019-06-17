Ordu teknokrat hükümet istiyor
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, askeri yönetimin teknokrat hükümeti kurmak istediğini belirterek bu konuda halk tarafından yetkili olduklarını savundu.
Hımidti, Sudan’ı seçimler olmadan yönetmek için, 4 yıllık bir geçiş dönemi çağrısı yaptı. Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran’da başkent Hartum’da sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi kullanarak dağıtmış, 118 kişi ölmüştü.