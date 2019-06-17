Ordu teknokrat hükümet istiyor

Hımidti, Sudan’ı seçimler olmadan yönetmek için, 4 yıllık bir geçiş dönemi çağrısı yaptı. Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran’da başkent Hartum’da sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi kullanarak dağıtmış, 118 kişi ölmüştü.