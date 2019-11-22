Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü

Brezilya'nın Flores da Cunha şehrinde asfalt yolda toprak yüklü bir kamyon seyir halindeyken ağırlığından dolayı yolda çökmeye neden oldu.

Bunun sonucunda 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu.

ÇUKURU FARK ETMEDİ

Arkadan gelen bir otomobilin sürücüsünün çukuru fark edememesi sonucu, otomobil çukura düştü. Bir anda çukura düşerek gözden kaybolan otomobildeki kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.