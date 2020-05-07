Önce Pence sonra Trump! Maske tesisine maskesiz ziyaret
ABD Başkanı Trump, bir maske üretim tesisini maske takmadan ziyaret edince eleştirildi. Bir takipçisi Trump'a “Ne ispatlamaya çalışıyorsun” diye yazdı.
Trump’ın N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu. Birçok kişi “Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun” dedi.
11 EYLÜL’DEN DAHA KÖTÜ
Başkan Yardımcısı Mike Pence de bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamıştı. Bu arada Trump, koronavirüs salgını için, “11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor’dan daha kötü” değerlendirmesinde bulundu.
ORDU DA BAŞKAN’I YALANCI ÇIKARDI
ABD’de Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo dışında Çin’i doğrudan suçlayan kalmadı. ABD Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley, kanıtların virüsün kasıtlı olarak sızdırılmadığını gösterdiğini ve Vuhan’daki laboratuvardan sızıp sızmadığını bilmediklerini söyledi.