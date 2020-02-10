Ölü sayısı 'SARS'ı geçti! Virüsün yeni adı: 'NCP'

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin’de etkisini giderek artıran koronavirüsün (2019-nCoV) yeni ismi ‘yeni koronavirüs zatürreesi’ (NCP) olarak değiştirildi. Salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 813’e ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188’inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 559’a çıktı.

Vuhan’daki bir hastanede izole yoğun bakım ünitesindeki hastaları tedavi ediyor.

24 SAATTE 89 KİŞİ ÖLDÜ

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 28 bin 942’ye çıkarken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 188 bin 183’e yükseldi. Son 24 saatte 89 kişinin NCP nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 656 yeni vaka tespit edildi. 2002-2003 yıllarında küresel ölçekte panik yaratan SARS virüsünde 774 kişi yaşamını yitirmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun dün açıkladığı rakamlarla birlikte korona virüsü, SARS’ı (Şiddetli akut solunum yolu sendromu) geçti.

GEMİ BİLANÇOSU ARTTI

Japonya’da yaklaşık 1 haftadır karantinada tutulan Diamnd Princess isimli cruise yolcu gemisinde koronavirüse yakalananların sayısı 6 kişi daha artarak 70’e çıktı.

Çin’de yetkililer, insanları evlerinde yaka paça gözaltına almaya başladı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÇORBA VİDEOSU GÜNEY PASİFİK’TEN!

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” dedi.

İŞTE DÜNYADAKİ SALGIN BİLANÇOSU

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya 96, Singapur 40, Tayland 32, Güney Kore 25, Malezya 17, Avustralya 14, Vietnam 14, Almanya 14, ABD 12, Fransa 11, Birleşik Arap Emirlikleri 7, Kanada 6, İngiltere 3, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İspanya 1, İsveç 1, Finlandiya 1.

İNGİLTERE 200 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan kentindeki 200 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Aralarında İngiliz vatandaşı olmayanların da bulunduğu uçağın Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne indiği belirtildi. Tahliye edilenlerin 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı kaydedildi.