Ölü donörün rahmiyle doğurdu

ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland şehrinde Haziran ayında ölü donörden nakledilen rahim sayesinde bir kız bebek doğdu. Ölü donörden beş rahim nakli daha gerçekleştigi, bunlardan üçünün başarılı olduğu ve toplam 10 kadına nakil yapılacağı öğrenildi. Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çekya ve Türkiye’de denenmiş ancak canlı bebek doğumu başarılamamıştı.

İLK KEZ BREZİLYA’DA YAŞANDI

Ölü donör nakli yöntemiyle ilk bebek 2018’in mayıs ayında Brezilya’da doğmuştu. 32 yaşında doğuştan rahmi olmayan bir kadın başarılı operasyondan 9 ay sonra bir kız çocuk sahibi olmuştu. Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek ise 2013 yılında İsveç’te dünyaya gelmişti. Bilim dünyasında bu tür 39 nakil yapıldığı ve bunlardan 11’inin canlı doğumla sonuçlandığı biliniyor.

Cleveland Kliniği’nden yapılan açıklamada bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak bebeğin bir süre daha gözlemleneceği kaydedildi.