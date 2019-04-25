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Ölen adamın evinden cephane çıktı

Ölen adamın evinden cephane çıktı

Almanya'da 81 yaşındaki bir adam evinde hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan yetkililer, bodrum katında 500´e yakın silah ve 5 kilo barut buldu.

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Yerel medya, ismini vermediği 81 yaşındaki bir Almanın, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Iserlohn kentindeki evinde `tabii ölüm´ ile vefat ettiğini; evde inceleme yapan şehir asayiş dairesi görevlilerin bodrum katında 500´e yakın silah bulduğunu duyurdu. Durum polise bildirildi.

Bodrum katında yapılan aramalarda aralarında ikinci dünya savaşından mavzerler, kısa ve uzun menzilli silahların da bulunduğu 500´e yakın silah ile beş kilo civarında barut bulunduğu belirtildi.

Polis, silahların vefat eden ev sahibi tarafından ruhsatsız bulundurulduğunu açıkladı.

Kölner Stadt-Anzeiger, Berliner Zeitung, Augsburger Allgemeine gazetelerinin yanı sıra Funke Medya Grubu yayın organlarıyla, WDR radyo1 ve televizyonunun geniş yer verdiği `Evde silah deposu´ haberlerinde, polisin, bodrumda bulunan barutun yanında başka bir patlayıcı olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi.

(DHA)

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