Oğlu için 30 saatlik acıya katlandı! Babadan duygulandıran destek...

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayan Derek Prue, oğlunun doğum lekesinin benzerini vücuduna dövme olarak yaptırdı. Prue'nin birkaç saat süreceğini sandığı dövme tam 30 saatte tamamlandı. Oğlu için katlandığı acıya değdiğini söyleyen kahraman baba, 'Oğlum çekingen bir çocuk. Ona yalnız olmadığını, ikimizin de aynı lekeye sahip olduğunu göstermek istedim.' ifadelerini kullandı.

The Times'ta yer alan habere göre, Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan Derek Prue, 9 yaşındaki oğlu Derek Prue Jr. için hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Derek göğsünden karnına doğru inen büyük bir doğum lekesiyle dünyaya gelmişti. Bu leke nedeniyle içine kapanık bir çocuk olan Derek, havuza gittiğinde bile üstünü çıkarmıyor, tişörtle suya giriyordu.

30 SAATTE TAMAMLANDI

Oğlunun bu durumu aşması için harekete geçen Prue, bir dövme stüdyosuna giderek lekenin aynısından kendisine de yaptırdı. 30 saat süren 9 seansın ardından Prue, bir dahaki havuz ziyaretine kadar dövmeyi sakladı.

Dövmeden sonra ilk kez havuza gittiklerinde oğlunun çok şaşırdığını belirten Prue, “Bu konuda içine kapanık olduğunu biliyordum. Yalnız olmadığını bilmesi için dövmeyi yaptırdım.” dedi.